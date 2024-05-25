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フェラガモ　トートバッグ
商品番号 I30536522415
商品名

フェラガモ　トートバッグ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 29,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フロントのフェラガモのロゴが印象的なトートバッグ。ショルダーストラップは調節可能。取り外し可能なインナーポーチ付き。高さ39.0CM幅37.0CMマチ9.0CM定価16万円5千円でした、2回ほどしか使用してない為目立った汚れなどございませんお値下げ可能です
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