CONSTANTINE CROSS ピアス SEJ826



Constantine Cross ピアス



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2023年最新】ジャスティンデイビス/未分類/ピアス(片耳用)の人気 ...



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DANGLING CROSS ピアス

フープから伸びるチェーンと耳元で揺れるクロスのデザインがインパクトを与えてくれます。アクセントを効かせたクールなピアスです。※片耳用です。CONSTANTINECROSSピアスSEJ826試着程度のため、目立った傷や汚れ等ありません。