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新品☆BARROW（バロウ）Sweatpants メンズ レディース
商品番号 M40829268201
商品名

新品☆BARROW（バロウ）Sweatpants メンズ レディース
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 10,741 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品☆BARROW（バロウ）Sweatpantsメンズレディース海外のトレンドセッターから注目度が抜群のバロウ。唯一無二なデザイン、アイディアを華やかに纏える、究極のおしゃれブランドです。右足部分にブランドロゴ、右後ろ部分にホログラフィックを配置。ドローコードやポケット部分の金具にもブランドネームやスマイルマークを施すなど細部までこだわった仕上がり。ヘビーウェイトコットンを使用した肉厚素材に裏毛仕様でロングシーズンご着用頂けます。ユニセックスですので女性の方もオーバーサイズとしてご使用頂けます。仕様/ウエスト部分ドローコード有・ウエスト部分、裾部分ゴム入り・フロントポケット2付属品:キーホルダー安心の国内正規品。本物保証となります。■素材コットン100％【カラー】・ブラック※他サイトでも販売しているため、購入前にコメントください。宜しくお願いいたします。◎この出品サイズ以外にも下記サイズが在庫ございます。サイズを選択する販売形式はとっておりませんので、ご希望サイズをコメントいただければ新たに出品いたします。■サイズS:ウエスト68cm〜、ヒップ96cm、股上30cm、股下67cm、ワタリ31cm、裾幅10cmM:ウエスト72cm〜、ヒップ100cm、股上31cm、股下68cm、ワタリ32cm、裾幅11cmL:ウエスト76cm〜、ヒップ104cm、股上32cm、股下69cm、ワタリ33cm、裾幅12cm
http://narcologia.ru/goods/procurement273633.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford452373.html
http://narcologia.ru/goods/traverse523226.html
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