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コーチ　ショルダーバッグ　マイクロシグネチャー　レザー　キャンバス
商品番号 O41144118603
商品名

コーチ　ショルダーバッグ　マイクロシグネチャー　レザー　キャンバス
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,864 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！○アイテムショルダーバッグ　マイクロシグネチャーレザー　キャンバス　メッセンジャーバッグら○サイズタテ28cmヨコ26cmマチ6cmショルダー106cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つキズや汚れもなく比較的奇麗な状態です。※こちら中古品のため完品をお求めの方や、神経質な方は購入をご遠慮下さい。○カラーブラック　ブラウン○素材シグネチャー　レザーおまとめで購入された方にはさらに10%の割引をさせていただきますのでお気軽にお声がけ下さい！✨✨✨✨↓↓その他の商品はこちら↓↓#Maiのねこねこshop☆#Maiのねこねこshop☆バッグ○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイト○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします1500b5
http://narcologia.ru/goods/secretarial619416.html
http://narcologia.ru/goods/composite220654.html
http://narcologia.ru/goods/capitation682908.html
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