Pitsole ピットソール M インソール　中敷き

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商品詳細
Pitsoleピットソール⭐公式購入正規品⭐●サイズ：Ｍ(25～26cm)●数量：1箱(1足)●購入時期：2023年8月 ⭐️新品未開封⭐️☑️ゆうパケットポストにて簡易包装で発送いたします。⚠️輸送時外箱が潰れる可能性がございます。気になる方はご遠慮ください。☑️お値下げ不可☑️即購入okです。足指の付け根を高くすることで5本の足指がしっかりと地面をつかみ、踏ん張れる空間を確保。普段履いている靴にセットするだけで、姿勢がピッとし、下腹、お尻、ふくらはぎを刺激しながらトレーニング。スッキリした理想のコンディションを目指すことができます。浮き指かかと体重中敷きインソール男女兼用バッカス美姿勢ダイエットエクササイズ
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