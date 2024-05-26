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アニエスベーバッグ　ベージュ
商品番号 J80924920559
商品名

アニエスベーバッグ　ベージュ
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドバッグアニエスベーMS09-02定価　40,700円カラー···ベージュ縦　26㎝横　35㎝底マチ　11㎝ショルダー　長さ43㎝　高さ17㎝素材　牛床革A4サイズ収納可能です。2021年7月に購入しましたが、美品です。ブランドロゴのb.モチーフのオーナメントがアクセントのワンハンドルバッグ。こちらのb.モチーフは飾りとしてだけではなく、バッグの口元を留める機能も備わっています。ワンハンドルのデザインは、フェミニンで通勤にも、おでかけバッグとしてもおすすめ。中の仕切りファスナーや背面・内装にもポケットがあり、機能も充実しています。素材はスプリットレザーを使用しているので、傷が目立ちにくいなどののメリットもあります。
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