アニエスベーバッグ　ベージュ

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商品詳細
ブランドバッグアニエスベーMS09-02定価 40,700円カラー···ベージュ縦 26㎝横 35㎝底マチ 11㎝ショルダー 長さ43㎝ 高さ17㎝素材 牛床革A4サイズ収納可能です。2021年7月に購入しましたが、美品です。ブランドロゴのb.モチーフのオーナメントがアクセントのワンハンドルバッグ。こちらのb.モチーフは飾りとしてだけではなく、バッグの口元を留める機能も備わっています。ワンハンドルのデザインは、フェミニンで通勤にも、おでかけバッグとしてもおすすめ。中の仕切りファスナーや背面・内装にもポケットがあり、機能も充実しています。素材はスプリットレザーを使用しているので、傷が目立ちにくいなどののメリットもあります。
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