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商品詳細
試着のみの新品未使用品です。ポリエステル100％の上質なポロニットです★ウルトラ撥水加工を施した通気性の良いポリエステルを、フルファッションで丁寧に編み立てた半袖ポロ。糸にクリンプ（縮れ）をつけることにより空気を多く含むため、非常に軽くシワになりにくい。減らし目を入れた衿がクラシックな印象。とても素敵な商品で出品を迷っているため、突然削除することがあるかもしれません。。素材：ポリエステル100% 生産国：日本即購入大歓迎です◎定価：22000円柄・デザイン···無地カラー···カーキ袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬
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http://narcologia.ru/goods/influenza96793.html
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新品タグ付☆ 18Gポリエステル天竺 半袖ポロ SL3S092-S3 - ポロシャツ
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