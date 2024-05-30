グレースコンチネンタルの黒ブラウス

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ご覧頂きありがとうございます。グレースコンチネンタルのブラウスです。クリーニング済みです。肩幅35袖58身幅前45後ろはゆったりしてます。丈後ろ61前50素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。５枚目写真白い線？が有ります。中古品にご理解頂ける方どうぞ宜しくお願いします。