【美品】スナイデル　ボリュームラッフルフリルブラウス　ホワイト

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【美品】SNIDELボリュームラッフルフリルブラウスホワイトフリーサイズ定価13,200円【商品の状態】着用回数 1回美品ですが、一度人の手に渡った中古品である事をご了承ください。【公式引用】ひらひらと波打つボリュームたっぷりのフリルが印象的な、女性らしく華やかな雰囲気のブラウス。縦のラインを強調するプリーツが上品なアクセントを添えています。前後どちらをメインにしてもOKな2WAY仕様。ウエストのリボンも取り外しでき、スタイリングや気分に合わせて自由にアレンジが楽しめます【梱包・発送】水濡れ防止＋保護のうえ発送いたします。【注意事項】あくまで中古品です。完璧を求める方はご遠慮下さい。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。