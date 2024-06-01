ナノユニバース ヨーロピアンフラックス リネンシャツ 麻ブラウス イエロー 長袖

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NANOuniverseナノユニバースヨーロピアンフラックス(R)リネンオーバーシャツ麻リネンシャツブラウススタンドカラーシャツバンドカラーブラウスサイズ36着丈77身幅62肩幅57袖丈49【EuropeanFlax】PremiumLinenfiber+EASYCARE■ヨーロッパリネン協会に認められた上質なリネン素材で仕立てたオーバーシャツ。オーバーサイズのチュニック丈で、ふんわりとしたシルエットがポイント。・100％ヨーロッパで栽培されたフラックス(亜麻)を使用・細番手で薄手の軽い生地感・通常のリネン素材よりもシワになりにくいイージーケア性・手洗いに対応したウォッシャブル素材3回着用後クリーニング済です。ボタン糸のゆるみ、後ろ身頃に薄い汚れがあります。USED品にご理解いただけるかたお願いします。カラー:イエロー黄色カスタード袖丈:長袖ナノ・ユニバースビューティーアンドユースビーミングレイビームスユナイテッドアローズアーバンリサーチグリーンレーベルイエナシップストゥモローランドジャーナルスタンダードアンタイトルセオリープラステアプワイザーリッシェジルスチュアートイネドロペストロベリーフィールズスピックアンドスパンマッキントッシュフィロソフィー素材...リネン(麻)テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル