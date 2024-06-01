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THE ATTICO ベーシックコットンポロシャツ ホワイト サイズ38
商品番号 X28449277218
商品名

THE ATTICO ベーシックコットンポロシャツ ホワイト サイズ38
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEATTICOベーシックコットンポロシャツホワイトサイズ38TheAtticopoloshirtinbasiccotton定価¥49,736※着脱可能な肩パッドが欠品しています。着画は肩パッド着用時のものです。ベーシックなコットン素材のポロシャツです。鹿子編みではなく滑らかなカットソー生地です。程よい厚みがあるので白ですが透けすぎず使いやすいかと思います。ゆったりめのデザインです。記載の通り、肩パッドが欠品していますがこのままでも問題なく着用可能です。その他目立つ傷みや汚れはなく比較的きれいですが、若干の保管ジワはご容赦ください。あくまでも中古ですのでご理解頂ける方へ。以下おおよその実寸です肩幅42身幅52着丈62袖丈29.5素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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