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✨新品✨限定 PRADA プラダ ノベルティ ショルダーバッグ 即日发送
商品番号 G42122482526
商品名

✨新品✨限定 PRADA プラダ ノベルティ ショルダーバッグ 即日发送
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます!直接購入OK(#^.^#)✨新品未使用早い者勝ちでお願いします。Pradaプラダスマホショルダーナイロンポーチブラックサイズバック縦約　約16cm横約　約21cmマチ　約6cmポーチ縦　　約13cm横　　約9cmショルダー約110cm(調節可能)★専用袋/タグ付き/カード海外のセレクトショップにて購入したノベルティバックです。プレゼント用に幾つかこちらでお譲り頂きましたが、使用の機会が無くなりましたので出品させて頂きました。査定書は証明として載せているため発送、発行は行っておりませんのでご了承ください。実物の写真です、安心で購入することができます。ブランド販促用のノベルティ品ですので、ブティックで製品として売られているものと同等のクオリティをお求めの方はご購入お控えください。自宅保管になりますので気になさらない方ご購入よろしくお願い致します。#PRADA#プラダ
http://narcologia.ru/goods/contemplate81877.html
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