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チャイハネ リトラ/サロペット エスニック アジアン ボヘミアン ワンピース
商品番号 T14510882476
商品名

チャイハネ リトラ/サロペット エスニック アジアン ボヘミアン ワンピース
ブランド名 チャイハネ
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品仕様:心奪われるトライバル柄。裾のボタンを閉じればサロペットとしても使える、大人気の2WAYワンピース。渋めなカラーと、対角線上に描かれたトライバル柄がクールさを演出。胸元のメタルパーツできらびやかな印象に。さらっとしたレーヨンが肌に心地よく、インナーと合わせて楽に着られる一枚。肩紐で3段階の長さ調節が可能。風に揺れるシルエットに胸が躍る。サイズ:着丈78cm素材:レーヨン100%定価:5390
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