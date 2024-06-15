フルラ　FURLA レザー トートバッグ レッド カラー　保存袋付き　新品

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ご覧頂き誠にありがとうございます^-^こちらはフルラ FURLA本革トートバッグカラー:レッド保存袋付き珍しいタイプです。【確実正規品】2店舗での鑑定済 【購入店舗】 大手国内ブランドショップでの購入出品物は全て百貨店・正規店・ブランドショップ・質屋・古物業者競市などで購入したものです。出品物の全てにおいて古物営業許可を取得した鑑定士により入念な真贋鑑定をいたしておりますので御安心下さい。中古品としての御理解を頂くと同時に、無用なトラブルを避けるため神経質な方の御購入は御遠慮下さい^-^#Diamanteブランド