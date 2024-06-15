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- 【希少 レア】LOUIS VUITTON モノグラム ボストン キャリーバッグ
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商品詳細
3回ほど使いましたが持ち手部分が壊れてしまい、写真以上に伸ばせなくなくなりコロコロ出来無くなったので使わずずっと保管していました。傷や汚れは殆ど無いので状態はとても綺麗ですがコロコロ転がせ無いので修理が必要です。底部分の糸のほつれ、飛び出しがあります。
http://narcologia.ru/goods/rouge869810.html
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LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン キャリーオール ボストンバッグ M40074 ...
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