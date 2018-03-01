Ｋ18　3.1g　ネックレスチェーン　マラカイト石トップ　セット

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チェーンは地元の鑑定店で18金鑑定しております。お値下げ中です。￥29900→￥28000Ｋ１８のネックレスチェーンに、マラカイトのハート型のトップをセットにさせていただきました。(マラカイトのバチカンは１８金ではございません。)チェーンにデザイン性があり幅が３㎜ほどあるので、単体でお使いいただいても存在感があります。長さは４０cmです。重量は３.１g(チェーン単体)です。ハート型マラカイトのサイズは２cm程で、産出国はアフリカになります。◎即購入OKです。◎細心の注意を払って検品しておりますが、自宅保管のお品になり、万が一見落としの難があった場合はご了承ください。