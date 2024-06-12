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伊製 A Testoni ショルダーバッグ / 本革 / ホワイト
商品番号 F70304368445
商品名

伊製 A Testoni ショルダーバッグ / 本革 / ホワイト
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ATestiniア・テストーニのショルダーバッグをお譲り致します。サイズ(実寸)：H約27㎝、W約25㎝、D約10㎝素材：本革カラー：ホワイトイタリア製ATestoniとは、イタリアで生まれたビスポーク(オーダーメイド)の靴ブランドで、1929年にイタリアのボローニャにて靴職人のアメディオ・テストーニ氏によって創立されました。独自の技術「ボロネーゼ製法」が有名で、現在も職人たちがその伝統技術を受け継いでいます。こちらのバッグもア・テストーニらしく非常にしなやかで滑らかな本革が使われている高級なバッグです。正面と背面にテストーニのブランドイメージのTの文字がデザインされています。内部はピンク系の上質な内張りになっており、ブランド名が入っています。男女問わずお使いいただけるバッグです。使用回数が限られておりますので、スレやコキズ、持ち手に若干の保管くせは見られますが、全体としてキレイと思います。自宅保管品となります。送料は東京発ヤマト便80サイズにて着払いとなります。素材···本革
http://narcologia.ru/goods/shuttle637225.html
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