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ノースフェイス　クロスバッグ　ショルダーバッグ　レオパード　ベージュ　海外限定
商品番号 B30707992909
商品名

ノースフェイス　クロスバッグ　ショルダーバッグ　レオパード　ベージュ　海外限定
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ノースフェイス　ホワイトレーベル　クロスバッグ○2022年　新作○新品未開封○ブランド：ホワイトレーベル　日本未入荷○カラー：ライトベージュ　レオパード柄○サイズ：30*18.5cm(マチ12.5cm)○素　材：ポリエステル○メンズ　レディース　男女兼用○説　明：ベーシックシェイプのクロスバッグです。温室効果ガスの排出を減らす環境にやさしい素材を使用しました。下段の幅が広く小さいサイズであるにもかかわらず多くの収納が可能です。ロゴラベルでカジュアル感を出しています。内部にファスナーポケットがあり安全な収納が可能です。#日本未入荷#レオパード#ベージュ#ライトベージュ#ノースフェイス#ホワイトレーベル#ショルダーバッグ#トートバッグ#ボディバッグ#クロスバッグ#ウエストポーチ#サコッシュ#スウィープ#グラニュール#韓国#海外限定品
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