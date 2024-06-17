藤田嗣治、Leonard Fujita、『AMESTRIS』希少な大判額装用画集

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。藤田嗣治作品名「AMESTRIS」（FCＹ-5）希少画集の一頁を、新品額にて額装致しました。版上刷り込みサイン入りです。保存状態が良かったため、絵画部分の状態は良好です。英字での作品名・説明文・猫の名前が書いてある別紙もお付けいたします。絵画サイズは約25.0ｃｍ×18.5ｃｍ。額のサイズは約38．0ｃｍ×29．0ｃｍ、マット・アクリルガラス付、枠縁とマットの色はブラックです。y3専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますので、ご入金確認後1週間ほどのお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。