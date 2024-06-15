DGAZ バッグインバックインナーバッグ 高級シルク サテン トートバッグ用 リ

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⭐️人気商品⭐️★残り一点★✨期間限定✨ 早い者勝ち！●未使用♥◎この商品は即購入大歓迎です！◎24時間以内に発送を心掛けています！未使用ですが商品確認、商品写真撮影の為、一度開封させていただいております。自宅保管品のためご理解がある方のみご購入下さい。※箱から出して発送させて頂く可能性がございます。【素材】高級シルクで作られて、滑らかな手触り、なるべく軽め、単体で自立できて、しっかりとした作りなので、バックの型崩れも予防できる。出掛ける日の鞄や服装に合わせて、楽しくコーディネートしていただける。ブランドバックにピッタリ！【手作り】DGAZインナーバッグは手作り、品質に拘っている製品。ご購入の前に、サイズを確認お願いします。ご利用のバッグに入れるか確認の上ご購入お願いします。【収納簡単】バックの中をすっきり整頓。仕切りのポケットで小物まで収納でき、必要なものを簡単に見つけて、鞄の中にゴチャゴチャにならぬ、スペースを十分利用できて、1つにまとめられて、出掛ける際にそのまま別のバッグに入れ替えらるで便利。【高級バックにおすすめ】お気に入りの素敵なバックの中身は、カギ、化粧品の割れや汚れから守れる。やわらかい生地で皮製品などに対して傷つきません。高級バッグでも安心に使えないバッグインナーバッグ。9-15-10-3