完売品　coachミニショルダーバッグ

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今年購入しましたが、使う機会がないため出品します。coachフォーンクロスボディシグネチャーデニムまだまだ綺麗ですが、中古品ですのでご理解頂ける方のみお願い致します。縦幅約19cm横幅約11.5cmマチ5cmご参考にお願い致します♪