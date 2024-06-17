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ご専用☆HERMES　エルメス　ツイリー　新パリの恋人たち　シルクスカーフ
商品番号 A25288434575
商品名

ご専用☆HERMES　エルメス　ツイリー　新パリの恋人たち　シルクスカーフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Rei様ご専用です(*^^*)HERMESエルメスツイリー新・パリの恋人たちLesNouveauxAmoureuxdeParisルージュ/バイオレット/クリームRouge/Violet/Crèmeシルクスカーフ2020AW商品。エッフェル塔や凱旋門などパリの町並みと恋人たちのシルエットが描かれている人気ツイリー。色々な恋人たちが描かれており、しっかりLGBTも入っているのが今時です。先端にアクセントがあり、バッグに巻いた時に可愛いです(*^^*)手首や首元、ヘアアクセサリーとしてやバッグチャームに等、様々にお使い頂けます。鑑定済みの古物市場にて美品を購入。わずかに保管の際の畳み跡がございますが、特筆すべきダメージのない綺麗なお品です。サイズ86×5㎝シルク100％付属品なしカラー···レッド人気モデル/スカーフ···HERMESツイリー
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