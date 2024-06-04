ワッフリッシュワッフルのデニム

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。サイズ０と表記されてますのでＳとしてますが下記を参考にされて下さい。ウエスト35cm、太もも幅27cm、裾幅18cm股下51cm、総丈84cm位になります。サイドにボタンが3つ付いていてファスナーはありません。デザインも可愛いデニムになります。自宅保管の為、中古品にご理解のある方ご検討よろしくお願い致します。
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