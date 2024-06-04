美品 ジョンストンズ カシミヤマフラー ストール ブルー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。JOHNSTONSofELGINCASHMERESCARFBLUEMADEINSCOTLANDジョンストンズカシミヤマフラーブルースコットランド製カシミヤ100%サイズ幅約25cm長さ約192cm（フリンジ含む）3万円程とても綺麗な状態です。毛玉、汚れ、虫喰いありません。代理店表記ありませんが真贋済の正規品です。ジョンストンズ定番のマフラー。 綺麗な発色のブルー。高い保温性と抜群の肌触り。未使用に近いとても良い状態です。男子兼用。宜しくお願いします。#ストール#ジョンストンズ#mhl#マーガレットハウエル#Americana#IENA#deuxiemeclasse#アメリカーナ#アパルトモン#カーハート#ユナイテッドアローズ#トゥモローランド#エストネーション#bshop#シンゾーン#sacai#ビームス#1ldk#ビューティアンドユース#アーバンリサーチ#オーラリー#シップス#アンユーズド#コモリ#ロンハーマン#ナノユニバース#ジャーナルスタンダード#フリークスストア#ヤエカ#1ldk#アプレッセ#スティーブンアラン#キャプテンサンシャイン#グラフペーパー#ビームスプラス#ビームスエフ#ポロラルフローレン#ラルフローレン#ブルックスブラザーズ#rrl#エディフィス#レショップ#エンジニアードガーメンツ#オアスロウ#レミレリーフ
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