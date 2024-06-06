石原稔久　陶人形　置物

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商品詳細
煙草をくわえた雰囲気のよいおじさんの置物です。観賞しておりました。破損はありませんが、自宅に長期間置いておりました。画像では少し明るくうつっております。もう少しくすんだ色合いです。モニターによって異なることをご了承ください。
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