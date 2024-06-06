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石原稔久　陶人形　置物
商品番号 C46375588056
商品名

石原稔久　陶人形　置物
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 20,475 円
在庫状況 あり

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商品詳細

煙草をくわえた雰囲気のよいおじさんの置物です。観賞しておりました。破損はありませんが、自宅に長期間置いておりました。画像では少し明るくうつっております。もう少しくすんだ色合いです。モニターによって異なることをご了承ください。
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