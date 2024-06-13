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ルイヴィトン　ダミエエベヌ　ポルトフォイユサラ　N61734 LV
商品番号 U64709695228
商品名

ルイヴィトン　ダミエエベヌ　ポルトフォイユサラ　N61734 LV
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンの長財布です。3年ほど前に大手リサイクルショップで購入しました。●サイズ：縦幅11cm横幅19cmマチ2cm●付属品：無し●その他、注意事項：多少の傷や汚れなどあります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。発送方法　ネコポス予定
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