オーストリッチレザー３Wayお財布ポシェット

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オーストリッチレザーの３wayお財布ポシェットになります。数年前に購入して使用しないままクローゼットにしまっていました。前部分はお財布として小銭やお札が入りカードも収納出来ます。中央はスマートフォンや通帳等ゆっくり入ります。仕切りがないので取り出しやすく内側にも一つポケットがあります。丈夫で柔らかなオーストリッチ使用表面はクイルマークがきれいに並んでます。ショルダーベルトの長さが調整可能で斜め掛けも出来ます。※色 チェスナット※サイズ 横２２cm縦１２cmマチ６cm。専用の箱や袋はこざいませんのでご了承下さいませ。定価 13200円オーストリッチお財布ポシェットショルダーバックショルダーバッグコンパクトハンドバッグハンドバックお財布ショルダー長財布イエロー マスタードベージュ