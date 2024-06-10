MARC JACOBS バッグ

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商品詳細
⚠︎多少のお値下け交渉可能です。MARCJACOBSのバッグです。珍しい色だと思います。何回か使い、違う色を購入したため出品します。チャックの部分がすれています。写真参考お願いします。長さ調節可能○開け閉め問題なし○袋ありますが、少ししみがついています。写真参考お願いします。
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