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MARC JACOBS バッグ
商品番号 P98516293557
商品名

MARC JACOBS バッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠︎多少のお値下け交渉可能です。MARCJACOBSのバッグです。珍しい色だと思います。何回か使い、違う色を購入したため出品します。チャックの部分がすれています。写真参考お願いします。長さ調節可能○開け閉め問題なし○袋ありますが、少ししみがついています。写真参考お願いします。
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