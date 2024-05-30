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美品　iroiro 群青　KAYA tote bag カヤトートバッグ
商品番号 J86719045811
商品名

美品　iroiro 群青　KAYA tote bag カヤトートバッグ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

必ずプロフィールをお読みくださいませ。。＊＊＊＊出品迷いながらのため、お値下げは考えておりません。お値下げ交渉はご遠慮くださいませ。。iroiro群青オンラインストアで購入いたしました。KAYAトートバッグラオスの村で、葛の繊維を丁寧に編み立てたネットバッグ。手編みで編まれた物でとても丈夫です。一度使用して自宅保管しておりました。同じような物を２つ持っているので、断捨離のため出品いたします。定価¥143003枚目が実物画像です。他にもiroiroのビッグツバメシャツや、カレンシルバーのアクセサリーなどを出品しております。pili岡本敬子tabrikタブリクgasaガサthehinokiヒノキveritecoeurヴェリテクールwirrowウィローtoujourトゥジューdosaドーサmediumfoglinenworkmiithaaiiミーターイーdosaえみおわすヂェン先生ヂェン先生の日常着pips松野屋エフスタイルヨーガンレールババグーリなどお好きな方いかがですか
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