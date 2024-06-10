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JW PEI / ジェイダブリューペイフォンバック
商品番号 O24185251189
商品名

JW PEI / ジェイダブリューペイフォンバック
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュ素材···牛革(本革)スマホやカード入れにぴったりなショルダーバッグが新たにお目見え。ビーガンレザーを使用した環境にも配慮した素材もポイント。上質な質感ながら、手に取りやすいプライスも魅力です！機能面での使いやすさはもちろん、シンプルなデザインでアクセントにも◎【JWPEI/ジェイダブリューペイ】2016年に誕生した、ロサンゼルス発のバッグブランド。ビーガンレザーを使用しており、アメリカやヨーロッパでも人気です。トレンド感とプライスのバランスも魅力的なブランドです。
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