JW PEI / ジェイダブリューペイフォンバック

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商品詳細
カラー···ブラック種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュ素材···牛革(本革)スマホやカード入れにぴったりなショルダーバッグが新たにお目見え。ビーガンレザーを使用した環境にも配慮した素材もポイント。上質な質感ながら、手に取りやすいプライスも魅力です！機能面での使いやすさはもちろん、シンプルなデザインでアクセントにも◎【JWPEI/ジェイダブリューペイ】2016年に誕生した、ロサンゼルス発のバッグブランド。ビーガンレザーを使用しており、アメリカやヨーロッパでも人気です。トレンド感とプライスのバランスも魅力的なブランドです。
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