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【美品】マイケルコース　ショルダーバック　2way　MK柄　チャーム付　PVC
商品番号 M50557932258
商品名

【美品】マイケルコース　ショルダーバック　2way　MK柄　チャーム付　PVC
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ソーマの概要　ⓦⓔⓛⓒⓞⓜⓔ(♡´︶`)ノ..:*♪送料無料、匿名配送、48時間以内発送ホームクリーニング済、非喫煙、ペット無し☆商品説明○アイテムMICHAELKORS　マイケルコースハンドバック　ショルダーバッグ　トートバッグ2way　MK柄　総柄　チャーム付　ゴールド金具ブラウン　茶色　PVC　レザー　革○サイズ実測タテ　19cmヨコ　24cmマチ　11.5cmハンドル　19cmショルダー　125cm（調整可能）（参考A4用紙サイズ：縦21㎝/横29.7）平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラーブラウン系　茶色レッド系　赤○素材PVCレザー　革○状態：BS：新品未使用品A：美品、新品に近い使用感の少ない状態B：多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C：使用感はあるが普段着用して頂くのに問題無い程度D：状態が悪く使用感が強いお品　　E：ジャンク品※あくまで古着なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○付属品ショルダーストラップ○お願いご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。○全商品一覧#ソーマ○管理No.0731-0902-5500-230066
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