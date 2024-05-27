新品　炎舞炊き NW-LB10-BZ [濃墨]

炎舞炊きNW-LB10-BZ[濃墨]部分的加熱を可能にしたローテーションIH方式の「炎舞炊き」で、ふっくらとした粒感と甘み成分を引き出します。蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れ、お米のおいしさを引き出す「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」水の量を変更せずに、前回食べたご飯の味の感想を、アンケートに回答するだけで、炊き方を微調整し好みの食感に炊き上げる121通りの「わが家炊き」メニュー。40時間おいしく保温できる「極め保温」・「高め保温」炊き込みご飯を炊いた後などに残るにおいを抑える「クリーニング機能」メーカー品番：NW-LB10BZ炊飯容量：5.5合炊きカラー：濃墨間口×奥行×高さ(mm)：275×350×235質量(kg)：8.5



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