Shuさま専用。Panasonic EH-SP85-K BLACK

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PanasonicEH-SP85-KBLACK2023年９月に購入し、２回ほど、短時間使用しました。ジェルは１回のみ少量使用。保証書、商品登録(未)案内書、納品明細書同封いたします。デュアルダイナミックEMSで表情筋を効率的にトレーニング※1。気になる部分を狙いやすく、引き上げるように使えるかっさ形状となっており、かっさ美容の効果により、1回の使用で効果実感。お風呂でも、いつもの化粧品でも※3、防水仕様※4（IPX7基準）だから気になった時にいつでもケアできます。詳細（スペック）写真：バイタリフトかっさEH-SP85電源方式充電式充電時間約3時間(室温15～35℃)連続使用時間フル充電で約5回(1回約8分/温感：高)使用可能電池種類リチウムイオン電池消費電力約6W(充電時)本体寸法高さ7.6×幅11.5×奥行4.2cm質量約165g(キャップ除く)コードの長さ約180cm電源・電圧AC100～240V(自動電圧切替付)50-60Hz#パナソニック#Panasonic