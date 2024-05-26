モデリスタ ダウンサス 20 アルヴェル 50 エスティマ スプリング

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数年前に50系エスティマHVに取付けようとアップガレージで購入したのですが、結局取付けないまま車両乗り換えました。当時多分適合するとのことで購入しましたがもともと何用だったか記憶してません…上記により当方では適合不明のため形状にて判断できる方のご購入お願いいたします。