

純正スプリング 1台分 現状品【Z-410】 - サスペンション



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この度は、数ある商品の中で当店の商品をご閲覧いただきまして誠にありがとうございます。今回紹介させていただく商品は【純正スプリング1台分現状品】です。[商品内容物]・純正スプリング1台分現状品 1点【商品説明】対応車種は恐らくECR33/34日産スカイラインの純正スプリングと思われますが、詳細不明です。画像にてご確認下さい。スプリング全長：約40cmお写真ではわかりづらいと思いますが、小傷、汚れ等がごさいます。あくまでも中古、現状品となりますのでご理解を頂いた上でのご購入をお願い致します。用品の種類···スプリングサスペンションタイプ···固定式対応車種メーカー···その他#スプリング#サスペンション#サス#バネ