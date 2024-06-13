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ZVW30 純正 サスペンション
商品番号 A81073225512
商品名

ZVW30 純正 サスペンション
ブランド名 トヨタ
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZVW30プリウス用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···トヨタプリウスZVW30から取り外しました。車が8万キロ走行したときでした。左側にはオイル漏れの痕跡があります。返金や返品は受け付けません。これは中古品ですので、購入前によく考慮してください。
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