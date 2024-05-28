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ナンバーフレーム　スズキ　エブリー　ジムニー　クロスビー　スウィフト　２枚セット
商品番号 H39484270465
商品名

ナンバーフレーム　スズキ　エブリー　ジムニー　クロスビー　スウィフト　２枚セット
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ワイルド感UP★　ご希望の車種をご購入後またはコメントでお知らせください。リア\u0026封印部分に取り付ける方は封印部分のカットが必要になります。ABS樹脂ですのでニッパー等で現物合わせで切り取って取り付けお願い致したます。ナンバープレートを外して本品を装着、また元の位置に取り付けるだけの簡単カスタマイズです！商品説明カラーはマッドブラック鉄の様に見えるザラザラ塗装になっております。ネームはゴム板の上から塗装しております。シール等ではないので特別がありとてもかっこよくなっております。寸法　縦34㎝　横18㎝用品の種類···ナンバープレート用品対応車種メーカー···スズキ用品の種類···その他用品の種類···ナンバープレート用品
http://narcologia.ru/goods/recommended391490.html
http://narcologia.ru/goods/ordering319479.html
http://narcologia.ru/goods/update630995.html

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