ナンバーフレーム　スズキ　エブリー　ジムニー　クロスビー　スウィフト　２枚セット

★ワイルド感UP★ ご希望の車種をご購入後またはコメントでお知らせください。リア\u0026封印部分に取り付ける方は封印部分のカットが必要になります。ABS樹脂ですのでニッパー等で現物合わせで切り取って取り付けお願い致したます。ナンバープレートを外して本品を装着、また元の位置に取り付けるだけの簡単カスタマイズです！商品説明カラーはマッドブラック鉄の様に見えるザラザラ塗装になっております。ネームはゴム板の上から塗装しております。シール等ではないので特別がありとてもかっこよくなっております。寸法 縦34㎝ 横18㎝用品の種類···ナンバープレート用品対応車種メーカー···スズキ用品の種類···その他用品の種類···ナンバープレート用品



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