LEXUS GS350

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商品詳細
平成21年式のGS350後期走行距離は12万程で車検が来年6月です。車高を落としているので底には傷がありますが、側面は割と綺麗だと思います。(写真で確認してください)多少の値下げも可能なので興味ある方は連絡ください。現車確認も可能です。
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