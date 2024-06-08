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バイクキャリア CL400 リアキャリア 荷台
商品番号 C94798872573
商品名

バイクキャリア CL400 リアキャリア 荷台
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CL400に付けてました。詳細は不明ですが、おそらくCB400SSの純正リアキャリアで、希少なものではないか…と思います。CL400に付けていたと言う事以外の詳細は不明ですので、画像で判断して頂き、ノークレーム·ノーリターンでお願いします。種類...その他対応車種メーカー...ホンダ
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