givi クラッシュバーバッグ　2個　GRT722

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商品詳細
メーカー：GIVI商品名：GRT722防水エンジンガードバッグ左右セット8L（左右で合計16L）T513の後継モデルサイズ：340×140×210(mm)走行中に虫が付いたりバーとの擦れ等、使用に伴う汚れは多少ありますが、破れ等使用するのに問題はありません。#givi#クラッシュバーバッグ#GRT722
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