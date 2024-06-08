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givi クラッシュバーバッグ　2個　GRT722
商品番号 E72471372028
商品名

givi クラッシュバーバッグ　2個　GRT722
ブランド名 ジビ
特別価格 税込 8,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー：GIVI商品名：GRT722防水エンジンガードバッグ左右セット8L（左右で合計16L）T513の後継モデルサイズ：340×140×210(mm)走行中に虫が付いたりバーとの擦れ等、使用に伴う汚れは多少ありますが、破れ等使用するのに問題はありません。#givi#クラッシュバーバッグ#GRT722
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