【ヤングリヴィング ウィンターグリーン 2本】新品 送料無料

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ヤングリビングウィンターグリーン15ml2本2023年8月に購入しました。新品送料無料です。よろしくお願いいたします❀.(*´◡`*)❀HPより=====ウィンターグリーンはミントに似たクールな香り。常緑樹の葉から採れるオイルでスーッとした爽やかでリフレッシュする香りです。運動後にもお勧めです。使用方法：芳香または香りの塗布。刺激が強いので常にキャリアオイルと一緒にご使用ください。注意：敏感肌の方は注意してご使用ください。妊娠中、授乳中、通院中の方は医師に相談してからご使用ください。抗凝血剤を服用されている方は使用を避けてください。子供の手の届かない所に保管してください。※この製品は病気の診断、治療、治癒、又は予防を意図するものではありません。成分：ウィンターグリーン精油学名（Gaultheriaprocumbens）#ヤングリヴィング#ヤングリビング#ウィンター#ウィンターグリーン#レインドロップ#エッセンシャルオイル#アロマ#アロマセラピー#アロマテラピー#新品#送料無料その他の出品はこちらのタグで検索できます↓#youngliving_sunny