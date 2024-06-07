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【新品未使用】ドットール ヴラニエス ロッソノービレ　250ml
商品番号 P20247369103
商品名

【新品未使用】ドットール ヴラニエス ロッソノービレ　250ml
ブランド名 ドットールヴラニエス
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。匿名配送となります。イタリアのルームフレグランスブランド「ドットール・ヴラニエス(DR.VRANJES)」のROSSONOBILE＜ロッソノービレ＞250mlディフューザーです。▪︎ディフューザー250ml▪︎ボトル用のスティック付属▪︎購入時期／数年前に丸の内店で購入（購入時期よりだいぶ経過しており、現在のものとパッケージ等違います。ご了承いただける方のみ）【商品説明】赤ワインをモチーフにしたDr.Vranjes最高級コレクション。空間に広がるのは、ストロベリーとブラックベリーを基調に、シトラスのアロマが見事に調和したトップノート。その後、スミレとバラが調和し柔らかく醸成したノートに、このフレグランスの特徴であるワインのタンニンの繊細で気品ある香りがユニークなハーモニーを完成させます。ワインのある生活を愛する方へのギフトに、ご自身の大切な空間の演出に。イタリア・フィレンツェで手作りされた、希少なフレグランスをお楽しみください。リビングルーム、ダイニング、エントランスホールにおすすめです。Dr.Vranjesドットールヴラニエスディフューザーコレクション250mlROSSONOBILE＜ロッソノービレ＞スティック付ブランド：ー
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