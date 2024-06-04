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ディプティック　キャンドル
商品番号 J30590579303
商品名

ディプティック　キャンドル
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミニキャンドル70g購入時期:2023.5ローズ、フリージアの２点セットです。未開封ですが素人保管にご理解ある方のみご購入お願いします。
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