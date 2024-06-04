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牡蠣ウコンとしじみ　5ヶ月分　60粒×5袋　亜鉛　オルニチン　肝臓エキス
商品番号 N17841389005
商品名

牡蠣ウコンとしじみ　5ヶ月分　60粒×5袋　亜鉛　オルニチン　肝臓エキス
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,022 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございますこちらの商品は牡蠣・ウコンとしじみ栄養機能食品(亜鉛)60粒入り　2,052円　×　5袋　＝　10,260円賞味期限　2026年2月特徴牡蠣エキス末…500mgウコン抽出物…32mgしじみエキス末…10mg亜鉛…7mgオルニチン…25mg肝臓エキス…100mg※　商品内容・販売価格等々気になる事がありました　　ら、お気軽にコメントください　　親身に、丁寧に対応させていただきます匿名配送します健康食品種類...栄養調整食品サプリメント種類...ミネラルサプリメント形状...粒
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