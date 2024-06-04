牡蠣ウコンとしじみ　5ヶ月分　60粒×5袋　亜鉛　オルニチン　肝臓エキス

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございますこちらの商品は牡蠣・ウコンとしじみ栄養機能食品(亜鉛)60粒入り 2,052円 × 5袋 ＝ 10,260円賞味期限 2026年2月特徴牡蠣エキス末…500mgウコン抽出物…32mgしじみエキス末…10mg亜鉛…7mgオルニチン…25mg肝臓エキス…100mg※ 商品内容・販売価格等々気になる事がありました ら、お気軽にコメントください 親身に、丁寧に対応させていただきます匿名配送します健康食品種類...栄養調整食品サプリメント種類...ミネラルサプリメント形状...粒
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