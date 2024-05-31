SHIRO シロ　savon ルームフレグランス　サボン

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商品詳細
SHIROシロルームフレグランスsavonサボン別に使っているものがあるため、未使用のまま保管しておりました。リニューアルされる前のデザインのものです。容器は緩衝材にお包みして発送いたします。
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