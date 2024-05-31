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【新品未開封】希少 中国 白酒 水井坊 第一坊
商品番号 Y87911251881
商品名

【新品未開封】希少 中国 白酒 水井坊 第一坊
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

友人に頂きましたが飲む機会が無い為出品致します。商品名：水井坊第一坊品名:白酒容量:500ml度数:52度生産日:2021年4月16日
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