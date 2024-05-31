レイヤードフレグランス フレグランス ディフューザー シャンパン

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商品詳細
SHOLAYERED（ショーレイヤード）ルームディフューザー香りバラですSHOLAYERED（ショーレイヤード）ルームディフューザー香りバラです商品の説明レイヤードフレグランス ルームディフューザー フレッシュペア 500ml商品確認のため1度開封しておりますが、未使用品でございます。安心のMadeinJapan(日本製)SHOLAYERED（ショーレイヤード）・LAYEREDFRAGRANCE（レイヤードフレグランス）ルームディフューザー/ルームフレグランス/リードディフューザー定価:15400円約3-4か月間香りをお楽しみ頂けます。一週間毎にスティックをひっくり返して頂くと、より長く、そしてしっかりと香りをお楽しみいただけます。詳細内容量：500ml成分：エタノール、水、香料、溶剤パッケージサイズ：Ｗ66×D66×H300ｍｍ重量：948g商品ディフューザー本体・リードスティックが6本のセットとなっております。よろしくお願いいたします。値引き不可
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