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【新品未使用】メゾンクリスチャンディオール　30モンテーニュ　キャンドル　コフレ
商品番号 Y57887084924
商品名

【新品未使用】メゾンクリスチャンディオール　30モンテーニュ　キャンドル　コフレ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾン　クリスチャン　ディオール　30モンテーニュ　キャンドル　コフレChristianDior2021年クリスマス期間限定デザイン定価¥16,500新品未使用プレゼントでいただいて一度中身を確認した後、使用せず暗所にて保管しておりました。一度も箱から出しておりません。素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。同じデザインの巾着袋が付いていました。付属品は1枚目に写っているものすべて（ボックス・巾着袋・ショップ袋）です。即購入可防水対策・緩衝材で梱包して発送します。【商品説明】ディオールメゾン発祥の地、パリ・モンテーニュ通り30番地へのオマージュとして創られたキャンドル「モンテーニュ30」から限定コレクションが登場。ホリデー限定の美しいデザインが施されたキャンドルにリッドが一緒になったセットです。メゾンクリスチャンディオール30モンテーニュ(キャンドル)は、オリエンタル＆スパイシーノート。ディオールメゾンの精神を再現した香りが、家の中に広がりますキャンドルには夢のディオールアトリエのフラワーモチーフが施され、魔法のような装飾が息づきます。キャンドルリッド（蓋）は、キャンドルの芳香を保つ、繊細でエレガントなアクセサリーです。【セット内容】・メゾン クリスチャン ディオール 30 モンテーニュ (キャンドル) 250g ・メゾン クリスチャン ディオール キャンドル リッド#ChristianDior#Dior#クリスチャンディオール#ディオール#クリスマスコフレ#クリスマス#ホリデー#キャンドル
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