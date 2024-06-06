メゾンマルジェラ レプリカ　レイジーサンデーモーニング 100ml

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます商品状態：新品未開封内容量：100ml並行輸入商品の為、気になる方はご遠慮ください！ご理解とご協力をお願い致します！forunisexレプリカシリーズNo.1ベストセラー「レイジーサンデーモーニング」。やわらかな肌がまとうリネンの香りが心地よく広がります。イタリア、フローレンスの清々しく晴れた日曜の朝。なめらかに肌を包み込む洗い立てのリネンのシーツ。いつまでもこのままでいたい、落ち着きのひと時を再現。質問無ければ、即購入もOKです。よろしくお願い致します。
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