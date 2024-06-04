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PLACENTA10 Premium EX PLUS G10.000mg新品専用
商品番号 H26988682472
商品名

PLACENTA10 Premium EX PLUS G10.000mg新品専用
ブランド名 ギンザステファニーケショウヒン
特別価格 税込 11,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PLACENTA100PremiumEXPLUSG300粒×2箱新品。600粒高級なプラセンタですプラセンタ10.000mgビタミンB2ビタミンB12ビタミンE内容量189.0g(1粒重量630mg,1粒内容量430mg×10粒×30シート)300粒。賞味期限　2024.7月来年の　7月です[お召し上がり方]1日2〜4粒程度を目安に水かぬるま湯と共にお召し上がりくださいこちらの商品は送料込みためお値下げ不可能です　発送方法高級な商品のためクロネコ宅郵便サイズ60発送致します宜しくお願い致します。商品と同じく新品300粒あと一箱ありますおまとめのご購入希望な方はおコメントお願い致します。宜しくお願い致します
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